Im Fall des aus einer Berliner Schule gestohlenen "Goldenen Nests" hat das Amtsgericht Berlin-Tiergarten den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sprach ihn am Montag wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall schuldig.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 20-Jährige im Mai 2019 gemeinsam mit mindestens einem unbekannten Mittäter durch ein Fenster in eine Grundschule im Berliner Ortsteil Biesdorf eingebrochen war und aus dem Foyer das dort ausgestellte Kunstwerk gestohlen hatte. Die Tat bewege sich im Bereich Hochkriminalität, so der Vorsitzende Richter. Einbezogen in die Strafe wurde eine frühere Verurteilung.

Um an das goldene Kunstwerk zu kommen, sollen die Täter laut Anklage in der Nacht zum 15. Mai 2019 mit einer Glassäge die schussfest verglaste und vollständig verschweißt in der Wand eingelassene Vitrine zerstört haben. Die Einbrecher hätten sich zuvor Zutritt zu dem Foyer verschafft, indem sie eine Fensterscheibe in der Nähe des Haupteinganges mit einem Werkzeug zerschlagen hätten.