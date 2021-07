Erneut deutlich weniger Verkehrsunfälle hat es in Berlin und Brandenburg in den ersten fünf Monaten Jahres gegeben als noch vor der Pandemie. Insbesondere im Januar und Februar lagen die Zahlen in beiden Ländern deutlich unter denen von 2020 und 2019. Spürbar angestiegen ist die Zahl ab März, April und Mai. In diesen Monaten gab es wieder leicht mehr Verkehrsunfälle als während des ersten Lockdowns, aber deutlich weniger als zwei Jahre zuvor.

In diesem Jahr gab es auch weniger Unfälle mit Toten oder Verletzten auf Berliner Straßen verglichen mit 2020. Bei 3.747 Unfällen mit Personenschäden (–15,2 Prozent) verunglückten insgesamt 4.448 Personen. Dabei wurden 579 Personen schwer (–20,5 Prozent) und 3.853 leicht verletzt (–14,1 Prozent). 16 Personen verloren ihr Leben, neun Personen weniger als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres.

Insgesamt registrierte die Berliner Polizei zwischen Januar und Mai dieses Jahres 46.018 Verkehrsunfälle. Das sind 6,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals wurden 49.138 Unfälle im Straßenverkehr erfasst. Verglichen mit 2019 ist der Unterschied allerdings besonders deutlich. Damals gab es 59.648 Unfälle in den ersten fünf Monaten des Jahres. Verglichen damit gab es in diesem Jahr 22,9 Prozent weniger Unfälle.

Insgesamt registrierte die Brandenburger Polizei zwischen Januar und Mai dieses Jahres 26.129 Verkehrsunfälle. Das sind 5,7 Prozent weniger Unfälle als im Vorjahreszeitraum (27.717) und 21,7 Prozent weniger Unfälle als noch in den ersten fünf Monaten von 2019 (33.383). Es kracht also deutlich seltener als in der benachbarten Metropole. Allerdings verlaufen Unfälle in Brandenburg oftmals schwerwiegender.

In diesem Jahr gab es weniger Unfälle mit Personenschaden auf Brandenburger Straßen verglichen mit 2020. Bei 2.431 entsprechenden Unfällen (–14,3 Prozent) verunglückten insgesamt 3.025 Menschen. Dabei wurden 649 Personen schwer (–21 Prozent) und 2.329 leicht verletzt (–12,4 Prozent). Allerdings sterben auf Straßen in Brandenburg deutlich mehr Menschen als im benachbarten Berlin. 47 Personen starben im Straßenverkehr zwischen Januar und Mai - sieben weniger als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres.