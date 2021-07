Am wärmsten werde es bei Temperaturen bis zu 28 Grad in der Niederlausitz, wo es, wie auch in den übrigen Regionen Berlins und Brandenburgs, weitgehend trocken bleibe.

Die Sonne kommt am Wochenende zurück nach Berlin und Brandenburg. Am Freitag hängen zwar zunächst noch dichte Wolkenfelder am Himmel, die sich erst gegen Nachmittag auflösen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Eine politische Demonstration für die Rechte der queeren Community - keine Party: So soll der Berliner Christopher-Street-Day in diesem Jahr sein. Zum Protestzug am Samstag werden 20.000 Menschen erwartet, es kommt zu zahlreichen Sperrungen.

Eine "Hochdruckbrücke" zweier Hochdruckgebiete über Skandinavien und dem Balkan übe demnach momentan nur schwachen Einfluss auf das Wetter in der Region aus. Während von Westen ein Komplex aus mehreren Tiefdruckgebieten langsam gen Osten ziehe.

Die Folge sei eine zunehmende Schwüle bei deutlich höheren Temperaturen. Am Samstag könnten erste Schauer und Gewitter den Westen Brandenburgs erreichen. In der Mitte und dem Osten der Region bleibt es den Meteorologen zufolge hingegen sonnig. Die Berliner CSD-Demonstration wird also bei Sonnenschein durch die Stadt ziehen können. In der Niederlausitz seien Temperaturen bis 30 Grad möglich, in der Uckermark bis 27 Grad.



Am Sonntag werde die Wetterlage deutlich labiler, so der Wetterdienst DTN. Kräftige Schauer und Gewitter könnten das Ruppiner Land, Berlin und den Spreewald treffen. Der DWD rechnet vereinzelt mit Sturmböen, Hagel und Starkregen. Am längsten bleibe es in der Uckermark stabil und sonnig, so der DTN-Sprecher. Die Temperaturen bleiben hoch bei sommerlichen 27 bis 29 Grad, vereinzelt seien auch 30 Grad möglich.