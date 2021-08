Ein 28-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichshain lebensbedrohlich verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag unter Berufung auf erste Ermittlungen und Zeugenaussagen mitteilten, kam es am Vormittag gegen 9:30 Uhr in einem Hinterhof zu einem Streit zwischen zwei Anwohnern. Einer von ihnen habe dabei schwere Schnittverletzungen am Hals sowie an Armen und Händen erlitten.

Der mutmaßliche Tatverdächtige sei dann zu Fuß aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Dirschauer Straße in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Schweverletzte wurde den Angaben zufolge von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Zu den Hintergründen der Tat ist offenbar noch nichts bekannt. Zum mutmaßlichen Täter machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Das Landeskriminalamt hat der Mitteilung zufolge die Ermittlungen übernommen.