Daniel W. Berlin Donnerstag, 05.08.2021 | 19:16 Uhr

Ich möchte mal wissen was "Havellandautobahn" für ein Unternehmen ist, die packen doch nichts. Das ist so ein Durcheinander was da passiert das ist unglaublich! Letztens standen wir mit einem Kleinkind 6 h !!! im Stau! Warum, weil Mühlenbeck wo wir runter wollten wegen der Vollsperrung hinter Birkenwerder gesperrt war und alle Birkenwerder runter mussten und die Ampel oben aber nur 5 Autos rüber gelassen hat und dann wieder 3 Minuten warten... Also das ist unglaublich was dieser Laden da leistet. Die Autos sind da teilweise über die Baustellen gerast weil die alle versucht haben da runter zu kommen. 6h bei praller Sonne und wegen 3 Autobahn Abfahrten deckt man sich ja nicht im Wasser und Essen ein... Kann ja keiner Ahnen was da für Garanten arbeiten. Früher hat mein Chef in der Ausbildung immer gesagt "Leute schickt das Arbeitsamt...." irgendwie verstehe ich den Spruch jetzt ;-) Achso von der Sperrung von Mühlenbeck gab es keine Schilder! Erst als es zu Spät schon war...