Vier Männer haben nach Ansicht des Landgerichts Berlin eine 17-Jährige nach einer Party in einem Hotelzimmer in Berlin gemeinschaftlich vergewaltigt. Deshalb verurteilten die Richter sie zu Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und knapp drei Jahren.



Das Opfer sei in einem Zustand gewesen, in dem sie nicht in sexuelle Handlungen einwilligen oder diese ablehnen konnte, hieß es am Freitag in der Begründung des Urteils gegen einen 20-Jährigen. Laut Zeugen habe sie "wie eine abgelegte Tote" auf dem Bett gelegen und geschlafen. Die Angeklagten hätten das Geschehen zum Teil mit ihren Handys gefilmt. Die Videos würden fassungslos machen.