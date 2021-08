Interview mit "Deutschrap Me Too"

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Berliner Rapper Samra haben eine Debatte über sexualisierte Gewalt im Deutschrap ausgelöst. Viele Betroffene wenden sich derzeit an die Initiative "Deutschrap Me Too" - und schildern öffentlich ihre Erlebnisse mit Rappern.

#MeToo hat nun endgültig auch die deutsche Rap-Szene erreicht. Auslöser waren die Vergewaltigungsvorwürfe von Influencerin und Erotikmodel Nika Irani gegen den Berliner Rapper Samra. Er streitet die Vorwürfe bis heute ab. "Ich bin kein Vergewaltiger, ich habe noch nie jemanden vergewaltigt, ich verabscheue Menschen, die so etwas tun“, teilte Samra Mitte Juni auf Instagram mit. Er habe juristische Schritte eingeleitet, um sich zu wehren.



Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, doch die Debatte ist längst ins Rollen gekommen. In sozialen Medien schildern derzeit viele Frauen von ihren Erlebnissen sexualisierter Gewalt durch deutsche Rapper. Einige wenden sich dafür an die Initiative deutschrapmetoo, die auf Instagram die Schilderungen von Betroffenen anonymisiert veröffentlicht. Von welchen Erfahrungen Frauen berichten, erzählt die Initiative im Interview mit rbb|24.



rbb|24: Seit Mitte Juni ist DRMT aktiv. Wer hat sich bisher bei euch gemeldet?



DRMT: Bei uns melden sich Frauen, die von sexualisierter Gewalt innerhalb der Deutschrap-Branche betroffen sind. Die Spannweite der Straftaten reicht bis zur Vergewaltigung. Bis heute erreichen uns täglich Nachrichten. Besonders am Anfang war das Interesse immens: In den ersten zwei Tagen meldeten sich etwa 100 Frauen.



Von welchen Erfahrungen berichten die Frauen?

Viele Erlebnisse von sexualisierter Gewalt spielen sich auf Konzerten und Festivals ab. Frauen werden in den Backstage-Bereich eingeladen. Gehen sie dahin, empfinden Rapper dies als Einwilligung dazu, die Frauen anzufassen und sexuell zu missbrauchen. Es kommt aber auch bei privaten Treffen mit Rappern zu solchen Straftaten.



Wie alt sind die Frauen, die sich bei euch melden?



In der Regel sind besonders junge Frauen von solchen Erlebnissen betroffen. Die Altersspanne reicht in unserer Arbeit bisher insgesamt von 15 bis 30 Jahren.



Glücklicherweise bekommen wir aber auch positive Rückmeldungen. Rapper schreiben uns, dass ihnen erst durch das Lesen der Erlebnisberichte vieles bewusst geworden sei. Zudem scheinen auch Musiklabels darüber nachzudenken, wie sie künftig mit diesem Thema umgehen. Das ist sehr wichtig für uns.