Kühles Wetter in Berlin und Brandenburg - "Die heißen Hundstage fallen dieses Jahr aus"

Bild: Elfi Grumptmann

02.08.21 | 12:42 Uhr

Oft sind die ersten August-Wochen die heißeste Zeit des Jahres, doch 2021 bleiben die Hundstage kühl. Das Thermometer klettert wenig über die 20-Grad-Marke, Schauer bringen vereinzelt Regen. Erst ab Donnerstag ist eine Veränderung in Sicht.

Nächte mit Tiefsttemperaturen um die 10 Grad, tagsüber klettert das Thermometer kaum über die 20er-Marke: Der August fühlt sich in diesen ersten Tagen wenig nach Hochsommer an. Und das wird vorerst auch so bleiben, prognostiziert Meteorologe Christian Schubert von "Wetterwelt" auf Anfrage von rbb|24 am Montag. "Eigentlich sind wir jetzt mittendrin in den sogenannten Hundstagen", erklärt er, statistisch betrachtet sei das die heißeste Zeit des Jahres. "Aber 2021 fallen die heißen Hundstage wohl aus", so der Meteorologe weiter. Es bleibe laut den Vorhersagen bis inklusive Mittwoch in Berlin und Brandenburg bei kühlen Temperaturen und wechselhaftem Wetter. "Nachts kann es runtergehen auf bis zu 10 Grad. Da braucht man morgens eine Jacke, wenn man aus dem Haus geht", sagt Schubert. Tagsüber sind nicht viel mehr als 20 Grad drin - "23, wenn's hoch kommt".

Gefühlt zu kalt, statistisch "nichts Ungewöhnliches"

Im vergangenen Jahr bescherte Hoch Detlef der Region um diese Zeit hochsommerliche Hitze. Doch die derzeitigen frischeren Temperaturen seien "nichts Ungewöhnliches", sagt Schubert: "Auch der Juli lag in Berlin und Brandenburg in Sachen Wärme genau im Mittel der Jahre 1991 bis 2020." Aber die Sommer der vergangenen Jahre, die man als Vergleich in Erinnerung habe, seien überdurchschnittlich heiß und trocken gewesen - "da kann einem das jetzt kalt vorkommen". Weitgehend trocken bleibt es laut Schuberts Prognosen in Berlin und Brandenburg am Montag und am Dienstag. "Gegen Nachmittag und Abend sind dann am Dienstag aber wieder Gewitter und Schauer möglich - besonders im Süden Brandenburgs, in der Region Cottbus und im Landkreis Elbe-Elster." Den Regen bringe Tief Henri aus Nordfrankreich zu uns. "Ab Mittwoch breitet sich die Zone mit den Schauern dann über der ganzen Region aus."

Samstag "der freundlichste Tag der Woche"

Mit örtlichem Starkregen, Gewittern und unbeständigem Wetter sei am Mittwoch und Donnerstag zu rechnen. "An diesen Tagen dauert der Tiefdruck-Einfluss an, ab Freitag lässt er nach", so Schubert. Parallel dazu werde es ab Donnerstag etwas wärmer: "Dann bekommen wir Höchsttemperaturen bis 24 Grad, am Freitag 25, Samstag 26 Grad." Nach den derzeitigen Prognosen werde der Samstag der freundlichste und vorerst wärmste Tag. Eine Hitze-Welle wie Mitte Juni mit Temperaturen über 30 Grad sei nicht in Sicht.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 02.08.2021, 19:30 Uhr