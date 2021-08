Obwohl wir uns dem Wetterexperten zufolge klimatologisch in den sogenannten Hundstagen befinden, also der wärmsten Zeit des Jahres, sei dies nicht der Auftakt einer längeren Schönwetterphase. "Aktuell zeigen die Werte 23 Grad, bis Freitag werden die Temperaturen täglich um 3 Grad ansteigen. Doch am Wochenende sind wir aufgrund drehender Winde und kühlerer Luft von der Nordsee wieder bei 20 bis 25 Grad", so der Meterologe.

Die heißen Hundstage fallen dieses Jahr zwar aus, doch zumindest am Freitag dürfen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf einen heißen Tag einstellen. Grund dafür ist die Hitze in Südeuropa, von der ein kleiner Teil gerade auf dem Weg nach Deutschland ist. Das heißt: "Am Freitag wird es nicht nur schön, sondern mit 30 Grad auch sonnig, klar und heiß", prognostiziert Meteorologe Joachim Schug von "DTN" auf Anfrage von rbb|24 am Mittwoch.

Wegen der Niederschläge der vergangenen Tage wurde am Mittwoch die Waldbrandgefahr in Brandenburg kurzfristig so gut wie gebannt. Das Umweltministerium meldete in 13 der 14 Regionen eine sehr geringe Gefahr, nur im Landkreis Elbe-Elster galt die Stufe 2 ("geringe Gefahr"). "Zum Wochenende hin erwarten wir insbesondere im Süden Brandenburgs wieder eine hohe Waldbrandgefahr", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Er betonte aber, dass keine extremen Gefahren zu erwarten seien. "Von einer Situation wie aktuell im Mittelmeerraum sind wir glücklicherweise weit entfernt."

Am Wochenende müsse wechselhaft mit Wolken und Sonnenstrahlen gerechnet werden. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger in der Lausitz dürfen sich laut Schug auf etwas mehr Sonnenstunden freuen als in der Prignitz. Von Regen sollen aber die Menschen im Norden wie auch im Süden Brandenburgs sowie in Berlin größtenteils verschont bleiben.

Wer es zum Schlafen kühler mag, wird laut Wetterexperte Schlug in der Nacht zu Donnerstag in Berlin mit 13 Grad gut bedient sein. In Brandenburg könne die Temepratur nachts schon auf 10 Grad sinken. In der Nacht zu Freitag erwartet der Wetterexperte in Berlin hingegen wieder 13 bis 17 Grad: "Große Städte bleiben typischerweise auch nachts wärmer als das ländlichere Umfeld", so Schug.

Wer dennoch Probleme beim Einschlafen bekommt, kann in den kommenden Nächte in den Himmel schauen und versuchen, eine der Hunderten flitzenden Sternschnuppen zu beobachten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Dienstag mit, dass diese an vielen Orten im Osten Deutschlands gut zu sehen sein werden. Vor allem in der Nacht zum Freitag sollen wegen der wenigen Wolken am Himmel zahlreiche Sternschnuppen den Himmel verschönern. Metereologe Schug verweist daraufhin, dass in Brandenburgs ländlichen Gegenden die Sternschnuppen besser zu sehen sein könnten als im lichtverschmutzten Berlin.

Es handelt sich bei den Sternschnuppen um sogenannte Perseiden. Jedes Jahr in der ersten Augusthälfte sorgt der Meteorstrom der Perseiden für ein Spektakel am Nachthimmel. Die Perseiden heißen so, weil sie scheinbar dem Sternbild Perseus entspringen. In Wirklichkeit handelt es sich um kleine, bloß etwa stecknadelkopfgroße Staubteilchen, die aus dem Schweif eines Kometen stammen.