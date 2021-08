Nach einem Jahr Corona-Zwangspause soll es in diesem Jahr am Brandenburger Tor in Berlin wieder eine traditionellen Silvesterparty mit Live-Publikum geben. Auch ein Feuerwerk sei wieder geplant, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Wie viele Leute kommen können, steht noch nicht fest und hängt von den Auflagen Ende des Jahres ab.



Die Party am Brandenburger Tor war in der Vor-Coronazeit mit Hunderttausenden Menschen die größte Silvesterfeier in Deutschland. Silvester 2020 sendete das ZDF wegen der Pandemie eine Show ohne Zuschauer vom Brandenburger Tor. Dieses Jahr soll die Party unter dem Motto "Celebrate at the Gate" ("Feier am Tor") stattfinden. Als erster Künstler wurde Adel Tawil angekündigt.