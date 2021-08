Auch die meisten Menschen, die in diesem Jahr 100 Jahre alt werden oder älter sind, leben in Charlottenburg-Wilmersdorf. Rund 140 sind es in diesem Bezirk, berlinweit mehr als 1.000. Zum Vergleich: In Friedrichshain-Kreuzberg wurden 38 Menschen im Jahr 1921 oder früher geboren.

Der Mann und die Frau, die in diesem Jahr 114 Jahre alt geworden sind oder noch werden, wohnen den Angaben zufolge in Charlottenburg-Wilmersdorf – ebenso wie die beiden zweitältesten Berlinerinnen Jahrgang 1908. Erst ab dem Jahrgang 1909 kommt Lichtenberg bei den ältesten Bewohnern dazu.

Jahrgang 1907: In diesem Jahr wurden die beiden ältesten Personen geboren, die in Berlin leben. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung [www.pardok.parlament-berlin.de ] an den fraktionslosen Abgeordneten Marcel Luthe hervor.

Der stärkste Jahrgang in Berlin ist der der 1988 Geborenen. Mehr als 70.000 Berliner und Berlinerinnen kamen im Jahr vor dem Mauerfall zur Welt. Die meisten von ihnen wohnen in Pankow (8.166) und in Friedrichshain-Kreuzberg (7.902).

Die meisten der bislang in diesem Jahr geborenen rund 16.600 Babys leben in Mitte. 922 Jungen und 833 Mädchen sind laut Innenverwaltung in diesem Bezirk registriert. Am wenigsten sind es in Reinickendorf, nämlich 540 Jungen und 471 Mädchen.