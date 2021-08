Eine Notruf-Kampagne für die Nummer 112 ist am Montag in Berlin angelaufen. Die Kampagne unter dem Motto "Wenn’s drauf ankommt: 112" sei unter anderem nötig, weil Anzahl der Notrufe bei der Berliner Feuerwehr in den vergangenen Jahren massiv zugenommen habe.

"Wir wollen die Menschen in Berlin sensibilisieren, verantwortungsvoll mit der Notrufnummer 112 umzugehen", sagte Karsten Göwecke, der ständige Vertreter des Landesbranddirektors anlässlich des Kampagnenstarts. Es solle aber niemand, der Hilfe benötige, davon abgehalten werden, die 112 zu wählen. "Wegen saurer Milch im Kühlschrank muss aber niemand die 112 wählen", so Oliver Mertens von der Gewerkschaft der Berliner Polizei (GdP) in einer Pressemitteilung vom Montag.



Nach Angaben der GdP finden sich in den neuen Veröffentlichungen "fundierte Informationen und andere Möglichkeiten und Hilfsangebote, die hoffentlich in den nächsten Jahren für Entlastung sorgen". Von Montag an ist die Notrufkampagne der Berliner Feuerwehr auf Werbeflächen im Stadtgebiet, in Online-Medien und sozialen Netzwerken sichtbar.