Einer Künstlerin ist während einer ICE-Fahrt von Hannover nach Berlin eine wertvolle Violine gestohlen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag im Gespräch mit rbb|24. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet. Zu dem Vorfall kam es demnach bereits am vergangenen Mittwoch (4. August). Das entwendete Instrument habe einen Wert von 282.000 Euro. Die Geschädigte habe den Diebstahl am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Aussteigen aus dem Fernzug bemerkt, so die Polizeisprecherin. Es werde nun "ergebnisoffen" ermittelt. Laut Morgenpost handelt es sich bei der gestohlenen Violine um eine Leihgabe. Genauere Angaben zu dem Instrument wollte die Polizeisprecherin auf rbb|24-Nachfrage nicht machen.

Zu einem Diebstahl einer wertvollen Violine war es in Berlin zuletzt im März 2019 gekommen. Damals hatte ein 41-jähriger Mann mit einem Komplizen die Hochschule für Musik "Hanns Eisler" betreten, um etwas Wertvolles zu entwenden. Im dritten Stockwerk des Neuen Marstalls am Schlossplatz in Mitte entdeckten sie schließlich die Geige in einem Probenraum, stahlen sie und verkauften sie kurz darauf für 200 Euro im Wedding an einen Hehler, um sich Kokain kaufen zu können, wie der Angeklagte im Prozess sagte. Die Violine hatte einen Wert von 275.000 Euro.



Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte den Drogensüchtigen wegen mehrfacher Diebstähle zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt zwei Jahren und sechs Monaten. "Es ist ein unersetzbares Stück", was er mit seinem Komplizen gestohlen habe, so die Vorsitzende Richterin Katja Jönsson. Der bereits in einem früheren Prozess verurteilte Komplize war zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt worden, ebenfalls wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls. Die 250 Jahre alte Geige ist nach wie vor verschwunden.