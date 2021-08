Keine Treffen, keine Partys, keine Besäufnisse: Der James-Simon-Park in Berlin-Mitte bleibt weiterhin nachts für Besuchende geschlossen. Das betont Bezirksbürgermeister von Dassel. Derweil wächst die Kritik an der Regelung - wegen Umsatzeinbußen.

Das geltende Aufenthaltsverbot ab 20 Uhr im James-Simon-Park an der Museumsinsel soll vorerst bestehen bleiben. "Natürlich wollen wir diese Sperrung so schnell wie möglich aufheben, aber ich glaube, die Situation muss sich erst einmal beruhigen", sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Samstag dem rbb.

Seit Freitag ist der Aufenthalt in der Grünanlage nachts ab 20 Uhr verboten. Der Bezirk stellte für das Verbot nach eigenen Angaben eine Allgemeinverfügung aus. Ziel der Regelung sei, "die Spirale von Gewalt in und aus dem Park zu durchbrechen" und den Park für Gewalttäter unattraktiv zu machen, hieß es.

In der rbb-Abendschau zeigte der Bezirksbürgermeister Verständnis für das Bedürfnis nach Feiern. Es müsse jedoch in allen Köpfen ankommen, dass "Messerstechereien, Gewalt gegen Polizei, Sachbeschädigung und Drogenhandel" nicht das seien, "was in unseren Parks stattfinden soll", sagte von Dassel in der Sendung.