FEX

14.08.2021 (Sa) -15.08.2021 (So) jeweils 07:00 - 18:30 Uhr Mehrere Züge dieser Linie enden/beginnen abweichend in Flughafen BER – Terminal 5 (zusätzlicher Halt). Der Halt in Flughafen BER – Terminal 1-2 fällt aus. Nach/von Flughafen BER – Terminal 1-2 nutzen Sie bitte andere öffentliche Verkehrsmittel. ---- 18.08.2021 (Mi) - 03.09.2021 (Fr) durchgehend Die meisten Züge dieser Linie werden zwischen Gesundbrunnen und Flughafen BER – Terminal 1-2 umgeleitet. Der Halt in Berlin Ostkreuz entfällt. Einzelne Züge werden zwischen Berlin Hbf und Flughafen BER – Terminal 1-2 über Berlin Südkreuz (zusätzlicher Halt) umgeleitet. Die Halte in Gesundbrunnen und Berlin Ostkreuz entfallen. Als Ersatz nutzen Siebitte die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs.