Grundsätzliches Verbot wurde aufgehoben - Bezirk knüpft Veranstaltungen im Strandbad Plötzensee an Auflagen

06.08.21 | 16:49 Uhr

In den vergangenen Wochen knirschte es gewaltig zwischen Bezirksamt und Strandbad Plötzensee. Open-Air-Veranstaltungen waren dort verboten worden. Das Bezirksamt spricht nun von einer Einigung - die Strandbadbetreiber reagieren zurückhaltend.



Im Strandbad Plötzensee in Berlin-Wedding dürfen nun doch Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Bezirk Berlin-Mitte habe den Strandbadbetreibern nach einem gemeinsamen Gespräch die Genehmigung erteilt, teilten Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksstadträtin Sabine Weißler sowie Bezirksstadtrat Ephraim Gothe am Freitag gemeinsam mit. Man habe nach dem jüngsten Disput um Größe und Lautstärke von Veranstaltungen im Strandbad eine "gütliche Einigung erzielt". Bis zum Ende der Freiluftsaison könnten demnach bis Oktober 26 Veranstaltungen stattfinden, die aber an Auflagen gekoppelt seien: So dürften maximal 300 Personen (exklusive der Badegäste) an den Veranstaltungen teilnehmen, Musik dürfe nur über eine eingepegelte Anlage abgespielt werden. Livebands mit Instrumenten sind demnach tabu.



Strandbad-Crew will Angebot nun prüfen

Die Auflagen begründet das Bezirksamt mit der geltenden Baugenehmigung und auch mit den pandemiebedingten Einschränkungen in Clubs und anderen Event-Locations. Kritisch betrachte man weiterhin die große Bühne sowie den großen Schallschutz an der Wasserkante. Beides müsse im Oktober abgebaut werden.



Der Betreiber des Strandbads Plötzensee reagierte auf rbb|24-Nachfrage verhalten optimistisch. Man habe in dieser Woche konstruktive Gespräche mit Vertretern des Bezirksamts geführt, bestätigte eine Crew-Mitarbeiterin gegenüber rbb|24. Am Freitagnachmittag wolle man über die Auflagen des Bezirksamts beraten.



Man freue sich über das Signal und Entgegenkommen des Bezirks, sagte die Strandbad-Mitarbeiterin weiter. Es gebe aber ein paar Knackpunkte wie die Obergrenze von 300 Personen und das Verbot von Live-Musik.

Streit war vor drei Wochen entbrannt

Vor drei Wochen hatte das Bezirksamt die Veranstaltung "Tropicalia by Pornceptual - Open Air" untersagt. Das Strandbad und dessen Uferbereiche dürften nicht in eine Event-Location verwandelt werden, hatte der Bezirk erklärt. Der Plötzensee und die Uferzonen seien Teil des Landschaftsschutzgebietes "Volkspark Rehberge" und das Strandbad grenze unmittelbar daran an. Hinzu kämen die berechtigten Interessen der Anwohnenden, lautete die Begründung für das Verbot.



Die Strandbadbetreiber hatten daraufhin angekündigt, juristisch gegen das Verbot vorgehen zu wollen. Die Berliner Clubcommission signalisierte ihre Unterstützung. "Das eine - vielleicht Tanzveranstaltungen - sind gefällig, und das andere - wie das 'Tropicalia' nun - gefalle dem Bezirk nicht, also kommt das Verbot", kommentierte der Sprecher der Clubcomission, Lutz Leichsenring. Im Pachtvertrag der Berliner Bäderbetriebe und dem Strandbad seien derartige Veranstaltungen ausdrücklich vorgesehen, so die Clubcommission. Der Strandbetreiber habe außerdem "die nötigen Anträge auf Ausnahmen zum Immissionsschutz dem Umweltamt schon vor Wochen" vorgelegt.