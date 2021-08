Man habe die Westen vor rund fünf Monaten und damit früher als sonst bestellt, eigentlich hätten sie Anfang Juli geliefert werden müssen, sagte Schröder. Doch dann lief das Containerschiff "Ever Given" nach starken Winden an einer Uferböschung im Suezkanal auf Grund und blockierte sechs Tage lang die wichtige Handelsroute [tagesschau.de]. Mehrere Hunderte Schiffe stauten sich - eines von ihnen hatte die Westen für die Berliner Schüler mit an Bord.



Mittlerweile sollen sich die Westen in einem Zug nahe der polnischen Grenze befinden. Schröder rechne damit, dass sie nächste Woche in Berlin eintreffen. Er sei zuversichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler die Westen dann in rund drei Wochen erhalten werden, sagte er.