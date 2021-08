Nach einer umfangreichen Fahndung ist am Freitagabend ein 30-jähriger Mann in Tempelhof festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll nach Polizeiangaben am Freitag gegen 18.45 Uhr in einer Laube in der Kleingartenanlage an der Gottlieb-Dunkel-Straße seine 33-jährige Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben.

Ein 38-jähriger Ex-Freund der Frau, die die Gartenlaube bewohnt, soll zufällig dort erschienen sein und die Hilferufe der Frau gehört haben. Daraufhin soll er ihr durch das Einschlagen einer Scheibe ermöglicht haben, aus der Laube zu fliehen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei leisteten der 33-Jährigen erste Hilfe. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung vom Samstag meldet.