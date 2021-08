Tempelhof-Schöneberg - Bezirksbibliothek wird Ziel mutmaßlich rechtsgerichteter Attacke

12.08.21 | 14:27 Uhr

Unbekannte haben in der Bezirksbibliothek von Tempelhof-Schöneberg Bücher zerschnitten, die sich kritisch mit rechten Strömungen und Biografien beschäftigen. Die Mitarbeiter gehen von einem Anschlag aus. Von Georg-Stefan Russew

Das Entsetzen in der Bezirksbibliothek von Tempelhof-Schöneberg ist groß: In der vergangenen Woche haben Mitarbeiter der Bibliothek einen Korb mit sieben zerstörten Büchern entdeckt. Alle setzen sich inhaltlich kritisch mit rechten gesellschaftlichen Tendenzen oder Biografien aus der Geschichte des Sozialismus auseinander. "Für mich sind das klare Indizien, dass es sich um eine rechtsmotivierte, vorsätzliche Zerstörung handelt", sagte Bibliothekschef Boryano Rickum am Donnerstag rbb|24.

Vorfall zunächst auf privatem Twitter-Account öffentlich gemacht

Rickum hatte diese Attacke zunächst auf seinem privaten Twitter-Kanal öffentlich gemacht. Der Vorgang habe ihn so angefasst, dass er dies nicht auf sich beruhen lassen wollte. Das "reiht sich in eine ganze Reihe an Vorfällen in unserer BZB in den letzten Jahren ein: Immer wieder ist die Bibliothek Ziel von rechten Schmierereien in und am Gebäude, immer wieder werden dort unbefugt und anonym Flyer oder andere Publikationen rechtspopulistischer Gruppierungen und Bewegungen ausgelegt", schreibt er auf seinem Kanal. Kaum seien die Flyer durch die Bibliothek entfernt worden, lagen neue aus oder wurden in Büchern platziert.

Die jetzige Attacke habe allerdings eine neue Qualität. "Weite Teile der Bücher waren mit einer Schere durchschnitten", berichtete Rickum. "Was meine Kollegen und mich entsetzt, ist, dass so jemand auf die Idee kommt, sich gezielt die Bücher heraussucht und das dann umsetzt", so Rickum weiter. Bibliotheken im Land haben "die Aufgabe, die Meinungsfreiheit im Land zu garantieren. So einen Vorfall empfinden wir ganz klar als Angriff auf die Meinungsfreiheit und damit auf die bundesrepublikanische Demokratie", so der Leiter der Stadtbibliothek.

"Politische Neutralität ist hier keine Option"

In seiner Funktion als Leiter der Bezirksbibliothek Tempelhof-Schöneberg bekräftigte Rickum gegenüber rbb|24 seine Position: "Ich bin der festen Überzeugung, dass Öffentliche Bibliotheken die Pflicht haben, mit ihren Mitteln politisch Position zu beziehen, sich überparteilich und für unsere verfassungsmäßig geschützte demokratische Grundordnung einzusetzen, gegen antidemokratische Strömungen. Politische Neutralität ist hier keine Option", unterstrich Rickum.

Zu den zerstörten Büchern zählen unter anderem: Wolfgang Wippermann, "Denken statt denkmalen: gegen den Denkmalwahn der Deutschen"; Patrick Stegemann und Sören Musyal, "Die rechte Mobilmachung : wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen" sowie Philip Schlaffer ,"Hass. Macht. Gewalt.: ein Ex-Nazi und Rotlicht-Rocker packt aus".

Kulturstadtrat: "Immer häufiger im Fadenkreuz rechter Übergriffe"

Schockiert äußerte sich der Kulturstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Matthias Steuckardt (CDU): "Die Nachricht über die beschädigten Bücher in der Bezirkszentralbibliothek hat mich sehr betroffen und zugleich wütend gemacht. Unsere bezirkliche Kulturarbeit gerät immer häufiger ins Fadenkreuz rechter Übergriffe." So verwies er auf einen Fall im April, als in Schöneberg mehrere Stolpersteine kurz nach ihrer Verlegung mit einer ätzenden Flüssigkeit beschädfigt wurden. Auch dieser Angriff auf die Bibliothek sei kein Einzelfall. "Die zunehmende Aggressivität dieser Angriffe ist schockierend", so Steuckardt weiter. "Bibliotheken sind Leuchttürme des Wissens und der Freiheit, die es zu verteidigen gilt. Wir werden uns den Feinden der Demokratie gemeinsam und entschlossen entgegenstellen", sagte er am Donnerstag rbb|24.

Kein hoher materieller Schaden

Der materielle Schaden sei nicht sehr hoch. Auf 120 Euro taxierte Rickum ihn. Aber ideell sei dies ein massiver Eingriff. Nochmals machte der Bibliothekschef deutlich: Hier sei jemand gezielt in die Bibliothek gegangen, habe sich ganz bewusst diese Bücher herausgesucht "und feinsäuberlich mit einer Schere kaputtgeschnitten". Der Korb mit insgesamt sieben zerstörten Büchern wurde dann so platziert, dass die Botschaft unmissverständlich ankommen sollte. "Dieser Vorfall bewegt sich für mich sehr deutlich auf der gleichen Ebene mit mutwillig zerstörten oder beschmierten Stolpersteinen", betonte Rickum.

Heftige Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter lösten Rickums Tweets entsprechende Reaktionen aus. Eine Userin schrieb: "Wie schrecklich! Hatten wir das nicht schon mal? Vor circa 85 Jahren". Eine andere kommentierte: "Das macht sprachlos. Büchereien und Autoren als Zielscheibe zu benutzen, erinnert an dunkelste Zeiten." Ein anderer User schrieb: "Ich hoffe, ihr habt Anzeige erstattet?" Bibliothekschef Rickum sagte rbb|24: "Natürlich! Die Attacke wurde bei der Polizei angezeigt."

