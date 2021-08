Berlin-Tiergarten - Mann offenbar absichtlich mit hoher Geschwindigkeit angefahren

Bild: TNN

09.08.21 | 18:09 Uhr

Mit schweren Verletzungen ist ein Mann am Sonntagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war offenbar absichtlich in Berlin-Tiergarten angefahren worden. Kurze Zeit später fand die Polizei einen zerstörten Wagen in der Friedrichstraße.



Ein Autofahrer hat in Berlin laut Polizei einen Mann vorsätzlich mit hoher Geschwindigkeit angefahren, um ihn so zu töten. Das Opfer wurde am Sonntagabend mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter floh.

"Motivlage absolut unklar"

Das Opfer wurde den Angaben zufolge am Sonntag gegen 18 Uhr an der Kreuzung Potsdamer Straße und Lützowstraße im Stadtteil Tiergarten (Bezirk Mitte) von dem schnell fahrenden Pkw angefahren. Das mutmaßliche Tatauto wurde kurz darauf von der Polizei in der Friedrichstraße verlassen gefunden und zur Spurensuche beschlagnahmt. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Sprecher der Polizei sagte rbb|24 auf Anfrage: "Die Motivlage ist absolut unklar." Die Polizei versuche nun, den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren.

