Berliner Tierheim - Schornsteinfeger nehmen sich schwarzpelziger Tiere an

Bild: rbb/Donschen

12.08.21 | 16:47 Uhr

Hunde, Katzen und andere Tiere mit schwarzem Fell sind in Tierheimen schwieriger zu vermitteln. Damit sich das ändert, kommt Unterstützung von oben: Schornsteinfeger wollen sich auch hier als Glücksbringer bewähren. Von David Donschen



Man merkt gleich: Norbert Skrobek ist nicht nur Schornsteinfeger, sondern auch Hundehalter. In seiner schwarzen Kluft und dem typischen Zylinder auf dem Kopf streichelt er die aufgeregte Hündin Lara und schafft es, sie zu beruhigen. Für die belgische Schäferhündin ist der ganze Auflauf beim Shooting ein bisschen viel.



Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen posiert Skrobek im Tierheim Berlin nicht nur mit schwarzen Hunden und Katzen. Sondern auch mit Karnickel, Hahn und sogar einer schwarzen Schildkröte.

Norbert Skrobel mit Lara. Bild: rbb/Donschen

Shooting am Freitag, den 13.

Am Ende entsteht aus den Fotos ein Kalender, mit dem die Schornsteinfeger dazu beitragen wollen, dass schwarze Tiere neue Besitzer finden. Denn sie sind immer noch schwerer zu vermitteln als Tiere mit anderem Fell oder Federn. "Eine Katastrophe", findet Skrobek, der seit 44 Jahren auf den Dächern von Kreuzberg unterwegs ist. Das Vorurteil, schwarze Tiere würden Pech bringen, hält sich seit dem Mittelalter hartnäckig. "Dabei zeigen wir Schornsteinfeger doch, dass Schwarz Glück bringt", grinst er.



Und als wäre das mit den schwarzen Katzen und den Schornsteinfegern nicht schon genug Symbolik zum Thema Glück, findet das Foto-Shooting an zwei Tagen statt. An diesem Donnerstag - und am Freitag, dem 13.



Bei dem Shooting hat es die ein Jahr alte Hündin Lara mit ihrem schwarzen-braunen Fell dem Schornsteinfeger Skrobek auf jeden Fall angetan. Er hat selbst einen belgischen Schäferhund. "Wenn der nicht wäre, würde ich Lara sofort mitnehmen", sagt er. Skrobek kann nicht verstehen, weshalb so ein schönes Tier im Tierheim landet.



dpa/Friedel Bernd Tierheim Berlin nach Corona-Lockerungen - "Offenbar haben viele das Interesse an Haustieren wieder verloren" Die Anschaffung von Haustieren während der Pandemie war für einige offenbar eine Kurzschlussreaktion. Das Tierheim Berlin registriert seit den Lockerungen eine steigende Rückgabe von Tieren, die erst kürzlich angeschafft wurden.



Tierheim platz nach Lockdown-Ende aus allen Nähten

Seit einem Monat ist sie hier. Gebracht hat sie der Tierschutz. Ihre Vorbesitzer hatten sich nicht gut um den Hund gekümmert. Das Tierheim hat derzeit viele solcher jungen Tiere bei sich. Es platzt aus allen Nähten. Im ersten Lockdown hätten sich viele für sich oder ihre Kinder junge Tiere angeschafft. Gegen die Einsamkeit. Allerdings ohne darüber nachzudenken, was mit den Tieren passiert, wenn sie ausgewachsen sind oder wenn die Besitzer aus dem Home-Office wieder zurück ins Büro müssen.



Und auch viele Kinder wollen jetzt lieber wieder mit ihren Freunden spielen, als sich um die Tiere zu kümmern. Und so landen viele von ihnen gerade in der Annahme des Tierheims. Bei Kaninchen ist die Situation sogar so angespannt, dass das Heim aktuell eigentlich keine neuen mehr aufnehmen kann. Umso mehr freuen sie sich hier über die Spenden und die Aufmerksamkeit durch die Schornsteinfeger.

dpa-Symbolbild/Robert Guenther App "Patzo" - Jetzt tindern in Berlin auch die Hunde Hundesitter zum Gassigehen gesucht: Die App "Patzo" verspricht eine schnelle Vermittlung - durch einen Wisch nach links oder rechts. In der Pandemie sind viele auf den Hund gekommen - und das Geschäft der Welpenmafia boomt. Von Hasan Gökkaya



Kalender ab Oktober erhältlich

Den Kalender gab es auch schon im vergangenen Jahr. Mit großem Erfolg. Die ersten 500 Kalender waren schnell vergriffen. Also wurden 1.000 weitere gedruckt und verkauft. "Die Bestellungen kamen aus allen Ecken Deutschlands zwischen Bodensee und Nordfriesland, ja selbst aus Österreich und der Schweiz", berichtet Alain Rappsilber, Pressesprecher der Schornsteinfeger-Innung in Berlin. Insgesamt 15.000 Euro Spenden für das Tierheim sind so 2020 zusammengekommen.



Dieses Jahr sollen noch mehr Kalender verkauft werden. Erhältlich sind sie ab Oktober auf der Webseite der Schornsteinfeger-Innung [schornsteinfeger-berlin.de].



Sendung: rbb 88.8, 12. August 2021, 13:05 Uhr