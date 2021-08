Ausweichroute wird verstärkt genutzt - BER-Anwohner beklagen zunehmenden Fluglärm

Drei Gemeinden östlich des BER sollten eigentlich weitestgehend von Fluglärm verschont bleiben. Dafür soll eine bestimmte Flugroute sorgen. Doch eine Airline gibt nun an, diese nicht fliegen zu können.



Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinden Zeuthen, Schulzendorf und Eichwalde sollen vom Fluglärm vom benachbarten Flughafen BER eigentlich nicht viel mitbekommen. Denn Flugzeuge, die bei Ostwind in Richtung Osten starten, sollen die sogenannte "Hoffmann-Kurve" fliegen - und damit scharf an den Ortschaften vorbei. Beim häufiger auftretenden Westwind starten die Flugzeuge ohnehin in Richtung Westen. Nur in Ausnahmefällen gibt es in Richtung Osten auch eine Flugroute geradeaus und damit unmittelbar über die Wohngebiete. Die Gemeinden beklagen jedoch zunehmend, dass diese Ausnahme zum Regelfall werde. Nach rbb-Recherechen überflogen am Donnerstag 44 Flugzeuge die Ortschaften - laut den Anwohnerinnen und Anwohnern sind es normalerweise etwa fünf. Fast allen Maschinen waren von der Fluggesellschaft Easyjet.

Easyjet kann Auflagen nicht erfüllen

Easyjet gibt an, insbesondere in der Ferienzeit die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Auflagen, die für die Route per Hoffmannkurve gelten, mit voll ausgelasteten Mittelstreckenflugzeugen nicht erfüllen zu können. Für die meisten Maschinen sei die Ausweichroute deshalb derzeit alternativlos. Man arbeite daran, eine Lösung zu finden. Das bestätigt auch der Fluglärmbeauftragte des BER, Patrick Strogies, dem rbb. Neben den Airlines befassen demnach sich auch die Deutsche Flugsicherung und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung mit der Problematik. Letzteres wäre für etwaige Änderungen der Flugrouten zuständig.

Anwohnerinnen und Anwohner engagieren sich

In den betroffenen Gemeinden stößt die Erklärung der Fluggesellschaft Easyjet derweil auf Unverständnis. In Zeuthen haben sich bereits mehrere Arbeitsgruppengebildet. Daran beteiligt sich auch Dirk Schulz, der auch in der BER-Fluglärmkommission sitzt: "Die Piloten, mit denen wir sprechen, sagen, dass es für einen durchschnittlichen Airbus möglich ist, die Routen zu steigen. Gerade mit Hinblick auf die relativ kurzen Entfernungen und damit nur einer teilweisen Betankung der Maschinen, ist noch genug Performance vorhanden, diese Strecken zu fliegen". Auch im Rathaus Eichwalde standen die Telefone in den vergangenen Tagen kaum still. Bürgermeister Jörg Jenoch (Wähler Initiative Eichwalde) fordert, dass die Belange seiner Gemeinde ernstgenommen werden: "Wenn staatliche Stellen nicht in der Lage sind, uns über das Problem zu informieren - dann ist das das Schlimme daran. Eigentlich ist das Land Brandenburg zuständig. Und das lässt es zu, dass seine Bewohner hier überflogen werden, obwohl sie keinen Schallschutz haben. Ich fühle mich da ein bisschen verraten". In der kommenden Woche wollen die Deutsche Flugsicherung, das Bundesamt für Flugsicherung und die Airlines zu Beratungen zusammenkommen.

