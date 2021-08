Frank S. Pankow Donnerstag, 26.08.2021 | 09:05 Uhr

Es gibt Aspekte der Vergangenheit, die muss man im Wortsinn ruhen lassen können: Man weiß zu 90%, was bei jenem Absturz passiert ist und man behält die Beteiligten in würdiger Erinnerung. Damit muss es gut sein. Den Wunsch Angehöriger, 80 Jahre alte sterbliche Überreste in der eigenen Nähe erneut zu begraben, mag man nachvollziehen, aber manches im Leben ist leider unerfüllbar: Europa und die Welt sind voll mit nicht identifizierten Gefallenen aus dem Kampf u.a. gegen das faschistische Deutschland - mit Millionen Angehörigen in aller Welt. Wir können und sollten nicht Lebensräume heutiger Menschen und Natur durcheinandersieben, um einige Knochenreste dorthin zu bringen, wo die Menschen, denen sie gehörten einst wohl glücklich waren. Ihre Seelen sind wahrscheinlich eh schon längst dort - und würdige Erinnerung liegt nicht in ein paar Skelettfragmenten. Lassen wir sie in Frieden.