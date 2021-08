Die Einsatzkräfte sollen demnach noch in dieser Woche zum sogenannten Sammelraum am Nürburgring ausrücken. Von dort aus wird der Einsatz im Hochwassergebiet gesteuert. Das Land Brandenburg hatte am Dienstag geprüft, welche Kräfte und welche Technik für die Unterstützung zur Verfügung stehen.

Nach Informationen von Antenne Brandenburg vom rbb beteiligen sich auch Feuerwehren aus der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin am Einsatz. So soll unter anderem die Wittenberger Feuerwehr am Donnerstagmorgen in das Hochwassergebiet ausrücken. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will am Vormittag zum Einsatz informieren.

Bereits vor zwei Wochen unterstützten rund 130 Kräfte aus Brandenburg den Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz.