Nur kurz nach der Festnahme zweier afghanischer Männer, die in Berlin ihre Schwester getötet haben sollen, legte sich Franziska Giffey fest: "Es muss klar benannt werden, dass das nichts anderes ist als ein schrecklicher Ehrenmord", schrieb die SPD-Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am späten Sonntagabend auf "Twitter" .

Die Berliner Integrationsbeauftrage Elke Breitenbach (Linke) widersprach jedoch: "Das ist kein Ehrenmord, das ist Femizid", sagte sie. In Deutschland werde jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Dabei gehe es nicht um die Herkunft und die Nationalität der Täter, sondern um die Frage des Geschlechts, so Breitenbach weiter.

Den Vorwurf, das "Wording" der mutmaßlichen Täter zu übernehmen, sehe er nicht, so Steltner. "Man muss klar bezeichnen, worum es geht - aber auch deutlich machen, dass dieser Tatvorwurf nichts mit Ehre zu tun habe", sagte er rbb|24. Diese Tat nun aber mit Begriffen wie Femizid zu beschreiben, sei seiner Meinung nach nicht der richtige Weg: "Das Kind muss schon beim Namen genannt werden", so Steltner.

Die Berliner Staatsanwaltschaft sprach in ihrer Pressemitteilung vom Vorwurf eines "sogenannten 'Ehrenmordes'" - bewusst, wie Pressesprecher Martin Steltner auf Anfrage von rbb|24 sagte. So beschreibe es ja einen "Unehrenmord", denn: "Das hätte ja nichts mit Ehre zu tun", so Steltner. "Ich hab mir da genau Gedanken darüber gemacht, welche Formulierung ich verwende."

Der Begriff des Ehrenmordes ist schon länger umstritten. In der deutschen Öffentlichkeit ist die Debatte spätestens mit der Ermordung von Hatun Sürücü vor 16 Jahren angekommen. Die in Berlin lebende Deutsch-Türkin wurde am 7. Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Tempelhof von einem ihrer drei Brüder erschossen.



Der Duden hat den Begriff 2009 aufgenommen und beschreibt ihn als “Mord an einem (weiblichen) Familienmitglied, für den als Motiv die Wiederherstellung der Familienehre angegeben wird.” Femizid hingegen beschreibt der Duden als "tödliche Gewalt gegen Frauen oder eine Frau aufgrund des Geschlechts".