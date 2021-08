Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte am Montagvormittag in Berlin-Neukölln festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der 45-Jährige über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Silbersteinstraße verschafft.

Die Polizei teilte mit, ein 60-jähriger Zeuge habe am frühen Morgen beobachtet, wie der Mann auf den Fenstersims kletterte, sich Zutritt zur Wohnung verschaffte und diese wenig später ebenfalls durch das Fenster wieder verließ.

Als der Mann abermals durch das Fenster in die Wohnung eingedrang, habe der Zeuge die Polizei alarmiert. Diese konnte anschließend Teile der mutmaßlichen Beute in einem nahegelegenen Motelzimmer sichern, in das sich der Mann nach Berichten des Augenzeugens zurückgezogen hatte.

Der 45 Jahre alte Tatverdächtige sei der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt und nach seiner Festnahme der Kriminalpolizei überstellt worden.