Die ersten 36 Mediziner, die in Brandenburg ausgebildet wurden, haben nun ihr Studium abgeschlossen. Die Absolventen der privaten Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane in Neuruppin sind am Samstag feierlich exmatrikuliert worden.

Sie seien die allerersten Mediziner "made in Brandenburg", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der feierlichen Exmatrikulation im St. Paulikloster in Brandenburg an der Havel. Mit dem Entschluss, an einer neu gegründeten Hochschule Medizin zu studieren, hätten sie sehr mutig Neuland betreten.