Die Bundesanwaltschaft (GBA) hat ein mutmaßliches Mitglied der propalästinensischen Miliz "Free Palastine Movement" (FPM) festnehmen lassen. Dem in Berlin lebenden Mann werde zur Last gelegt, in Syrien eine Granate in eine zivile Menschenmenge abgefeuert zu haben, teilte die GBA am Mittwoch in Karlsruhe mit. Bei dem Angriff sollen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen sein.

Im Zusammenhang mit der Tat ist der Beschuldigte demnach dringend des Kriegsverbrechens und dem Mord in sieben Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen tatverdächtig. Das Landeskriminalamt Berlin hat den syrischen Staatsangehörigen am Mittwoch festgenommen und seine Wohnung untersucht.