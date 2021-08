Berliner Ermittler haben zwei Männer wegen des Verdachts auf Mord an ihrer Schwester festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Freitag mitteilten, sind die 22 und 25 Jahre alten Männer dringend verdächtig, ihre 34-jährige Schwester am 13. Juli in Berlin getötet zu haben. Die Tat sollen sie demnach "aus gekränktem Ehrgefühl" begangen haben, weil das Leben der geschiedenen Schwester nicht den Moralvorstellungen der beiden Verdächtigen entsprochen habe.



Die Leiche sollen sie am Tattag in einem Koffer mit der Bahn zum Wohnort des 25-Jährigen nach Bayern gebracht und dort vergraben haben. Die Mutter zweier Kinder wurde als vermisst gemeldet. Kurz darauf ergaben sich Hinweise, dass sie getötet worden sein könnte.