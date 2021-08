Nach den Sommerferien öffnen in Berlin am Montag die ersten Hallenbäder wieder. Den Auftakt macht am 9. August die Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz in Marzahn, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. In der darauffolgenden Woche öffnen zahlreiche weitere Hallenbäder in der Hauptstadt.

Neu dazu kommt in der beginnenden Saison die Schwimmhalle in Kreuzberg. Der Interimsbau ist auf dem Gelände des Sommerbads an der Prinzenstraße entstanden und soll vornehmlich Schulen und Vereinen zur Verfügung stehen. Die Berliner Bäder-Betriebe haben über das Schwimmbad-Projekt ein Video gedreht: