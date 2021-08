Gewässer in Berlin und Brandenburg - Schmutziger, als die EU erlaubt

rbb Audio: Inforadio | 09.08.2021 | Oliver Soos | Bild: rbb

09.08.21 | 21:17 Uhr

Schon 2015 konnten Berlin und Brandenburg die EU-Vorgaben für Flüsse, Bäche und Kanäle nicht erfüllen. Nun droht auch das Ziel, bis 2027 alle Gewässer in einen guten Zustand zu bringen, zu scheitern. Naturschutzorganisationen machen nun Druck. Von Oliver Soos

Die Aktivisten der "Wassernetz-Initiative" stellen am Montag Glasflaschen mit gelb-grünlich schimmernden Wasserproben vor den Eingang des Berliner Abgeordnetenhauses. "Havel", "Untere Spree" oder "Landwehrkanal" steht auf den Etiketten. Auf einer Flasche mit Wasser aus der Panke steht: "Reich an Kupfer, Zink, Phosphat, Nitrat und Pestiziden." Die Naturschützer kritisieren die immer noch ernüchternden Ergebnisse der Wasserstudien in Berlin und Brandenburg. Mehr als die Hälfte der untersuchten Fließgewässer seien ökologisch in einem unbefriedigenden bis schlechten Zustand und chemisch durchgehend in schlechtem Zustand. Und das, obwohl die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schon vor einigen Jahren vorgeschrieben hatte, dass alle Fließgewässer bis 2015 in einen guten ökologischen Zustand zu bringen seien oder zumindest auf den Weg dahin.

Straßenschmutz in der Spree

Claudia Kapfer, die Geschäftsführerin der Grünen Liga Berlin, sieht in der Hauptstadt vor allem das Problem des Straßenschmutzes, der ungeklärt in die Gewässer gelangt: "Bei Starkregenereignissen reichen die Kapazitäten der Auffangbecken in Berlin nicht aus. Das Mischwasser, das von der Kanalisation aufgenommen wurde, wird dann in die Gewässer abgeleitet, vor allem in die Spree", sagt Kapfer. Besonders schlimm sei dabei der Reifenabrieb von den Straßen. Er schade der Biodiversität in den Gewässern. Eine mögliche Lösung für dieses Problem sieht Kapfer in Umbauten an Dächern: "Berlin könnte eine Schwammstadt werden. Durch Dachbegrünung und Auffangsysteme für die Gartenbewässerung könnte man es schaffen, Regenwasser zu halten, so dass nicht zu viel in die Kanalisation geleitet wird."

Nährstoffüberschuss in den Seen

Die "Wassernetz-Initiative" kritisiert auch den Zustand der Seen. Die Brandenburger Tagebaue würden das Wasser mit Eisen und Sulfat belasten. Industrie, Landwirtschaft, Wassersport und zunehmender Badebetrieb würden dafür sorgen, dass zu viele Nährstoffe in die Seen gelangen. Das führe zu einem übermäßigen Pflanzenwachstum, was den Wassertieren den Sauerstoff nimmt. Carsten Preuß, Brandenburger Landesvorsitzende beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der beim zweiten Protest - Montagmittag vor dem Landtagsschloss in Potsdam - mit dabei ist, spricht von einer besorgniserregenden Situation. "In Brandenburg ist der Zustand von gerade einmal 13 Prozent der Seen in Ordnung. In Berlin gibt es keinen einzigen See in gutem ökologischen Zustand. Deshalb steht das Alarmsignal sehr deutlich auf rot", sagt Preuß.

Trinkwasserversorgung in Gefahr

Die Initiative fordert, Konzepte zu entwickeln, mit denen die Verunreiniger der Gewässer in die Pflicht genommen werden können. Andernfalls drohe eine Beschleunigung des Artensterbens und auch die Trinkwasserversorgung könne in Zukunft in Gefahr sein. Die Aktivsten stoßen bei den Parlamentariern auf offene Ohren. Vor dem Berliner Abgeordnetenhaus treffen sie fünf Mitglieder des Umweltausschusses von SPD, Grünen, Linken, CDU und FDP, sowie SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Vor dem Brandenburger Landtag ist der Empfang kleiner. Zwei Umweltpolitiker von Grünen und CDU stellen sich der Kritik der Naturschützer, sowie Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke. Im Vorfeld gab es allerdings schon Kontakt zu Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne). Die Naturschützer drücken allen Parlamentariern einen Forderungskatalog in die Hand. Der wichtigste Punkt: mehr Geld und mehr Personal für den Schutz der Gewässer. Ihr Vorwurf: Das Thema habe zu wenig Priorität in der Berliner und Brandenburger Landespolitik.

Aktivisten fordern mehr Personal und Geld für den Wasserschutz

Der stellvertretende Vorsitzende des Berliner Umwelt-Ausschusses, Daniel Buchholz (SPD) betont, dass es nicht an mangelndem Willen liege: "Der Forderungskatalog der Umweltverbände ist absolut berechtigt. Doch das sind Aufgaben, die bis in den dreistelligen Millionenbereich kosten. Wir werden das aber tun und wir schaffen das. Allerdings ist es eine Aufgabe, die man nicht in ein bis zwei Jahren erledigen kann." Buchholz plädiert dafür, in den kommenden Jahren vor allem in die Berliner Wasserwerke zu investieren, so dass sie eine vierte Reinigungsstufe aufbauen können, für Chemikalienreste und Kleinstpartikel. Auch die umweltpolitische Sprecherin der Brandenburger Grünen-Fraktion, Isabell Hiekel, bremst die Erwartungen der Wassernetz-Initiative ein wenig. "Es ist politisch nicht einfach. Wir Fachpolitiker sehen zwar das Problem des Wasserschutzes, doch viele andere Kollegen sehen auch die anderen großen Probleme, wie z.B. Corona oder die Afrikanische Schweinepest. Wir haben viele Konzepte in der Schublade, die einfach nicht umgesetzt werden, weil es an den finanziellen Ressourcen oder an den Trägereinrichtungen fehlt, die die Konzepte umsetzen können", sagt Hiekel. Die Abgeordneten bedanken sich bei den Wasserschützern. Diese würden zurecht den Finger in die Wunde legen. Ihr Druck verleihe den Umweltpolitikern Rückenwind. Es sind aufmunternde Worte. Doch vielmehr als das Versprechen, am Thema dranzublieben, gibt es an diesem Tag von den Politikern nicht.

