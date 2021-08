The one and only Berlin Donnerstag, 19.08.2021 | 10:24 Uhr

Sie meinen, das OA hätte die Aufgabe, die Giftköder auszulegen ?

Aber im Ernst: was ist falsch gelaufen im Leben desjenigen, der sowas macht.

Alle, die jetzt plärren, "richtig so", " kann ich verstehen", etc... sollten mal im Oberstübchen durchlüften.

Diese Köder gefährden ja bekanntermaßen alle Lebewesen, also auch eure lieben Prinzen und Prinzessinnen, die alles in den Mund nehmen müssen.

Krank sowas auch noch zu "verstehen".