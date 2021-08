Ähnlichkeit zum Knappensee in Sachsen - Frankfurter Helenesee könnte jahrzehntelanges Sanierungsprojekt werden

Bild: dpa/R. Michael

16.08.21 | 15:38 Uhr

Nach der Sperrung des Helenesees bei Frankfurt (Oder) weiß niemand, wie lange eine Sanierung dauern wird. Dabei gibt es eine Blaupause: den Knappensee bei Hoyerswerda in der Lausitz. Die Arbeiten dort machen wenig Hoffnung.



Zur Zeit weiß niemand, wie lange der Helenesee bei Frankfurt (Oder) gesperrt bleiben muss. Seit es dort zu einer Rutschung kam, ist die Nutzung des Sees für Urlauber, Wassersportler und Badegäste verboten. Weitere Erdrutsche können nicht ausgeschlossen werden. Schaut man sich die Geschichte des Knappensees bei Hoyerswerda in der Lausitz an, der tielweise mit dem Helenesee vergleichbar ist, macht das wenig Mut für eine schnelle Wiedereröffnung.



Der Helenesee war nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus einem ehemaligen Tagebau entstanden. Die Flutung erfolgte damals weitgehend unkontrolliert.Wie der Helenesee wurde beim Knappsee ein Tagebau schnell geflutet, auch dort muss saniert werden. Doch trotz Sanierung hat es noch in diesem Jahr eine Rutschung am Knappensee gegeben.

Parallelen zwischen Knappen- und Helenesee

Der Knappensee ist einer der ältesten künstlichen Seen in der sächsischen Oberlausitz. Nach der schnellen Flutung nach dem Krieg lockte das Wasser - ähnlich wie am Frankfurter Helenesee - Urlauber, Camper und Wassersportler an. Und genau wie am Helenesee musste auch hier die Nutzung untersagt werden, nachdem der Knappensee bereits Jahrzehnte bei Touristen beliebt war. Als "Ostsee der Sachsen" bezeichnet Sebastian Fritze, Präsident des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR), das Naherholungsgebiet. Seit 2014 ist der Knappensee gesperrt. Laut LBGR ist das Risiko zu groß, dass durch den Wiederanstieg des Grundwassers die Innenkippen ins Rutschen geraten. Seitdem wird der See saniert.



DPA/Patrick Pleul Zwischengutachten des Landesbergbauamt - Helenesee bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt Das bekannteste Naherholungsgebiet Ostbrandenburgs ist derzeit ohne Besucher - der Helenesee wurde aus Sicherheitsgründen geperrt. Wie lange bleibt unklar. Ein erstes Zwischengutachten kann entscheidende Fragen noch nicht klären.



Die Sanierung des Sees ist allerdings nur langsam möglich, erklärt Uwe Steinhuber, Sprecher des Bergbausanierers LMBV. Per Rütteldruckverfahren werden die Ufer befestigt, doch zu viel Druck hält der Lausitzer Boden nicht aus. "Sie müssen sich das vorstellen wie die Haut auf der Milch. Wenn da Zucker draufkommt, hält die Haut das aus. Aber irgendwann kann diese Haut bei starkem Druck nachgeben, und das ist in diesem Fall passiert", so Steinhuber. Denn im März rutscht doch ein Uferbereich des Knappensees ab. Knapp ein halber Kilometer landet im Wasser. Die Flutwelle von 1,5 Metern Höhe trifft auf das gegenüberliegende Ufer und richtet dort große Schäden an. Verletzt wird niemand. Die Entscheidung, den See zu sperren, sei angesichts der möglichen Auswirkungen richtig gewesen, fasst Steinhuber zusammen.



Freigabe war für dieses Jahr geplant

Das ist ein herber Rückschlag - denn die Sanierung sollte eigentlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Wann der Knappensee nun wieder freigegeben wird ist aktuell noch unklar. Mindestens zwei Jahre wird es noch dauern. Dass nach der Sanierung weitere Rutschungen möglich sind, sowohl am Knappensee als auch am Helenesee, kann Sebastian Fritze, LBGR-Präsident, nicht ausschließen. Die Aufgabe seiner Behörde ist es, das Risiko soweit zu minimieren, dass eine jahrzehntelange Nutzung der Gewässer ermöglicht wird. Bei anderen Lausitzer Seen bestünden es solche Risiken nicht mehr, erklärt Fritze. So sei beispielsweise der Tagebau Cottbus Nord vom Regelbetrieb direkt in die Sanierung übergegangen. Dort, also am künftigen Cottbuser Ostsee, wird es laut Fritze solche Probleme nicht geben.



Sendung: Antenne Brandenburg, 16.08.2021, 15:10 Uhr