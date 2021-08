Der Schauspieler Herbert Köfer ist am Dienstag in Beelitz im Kreis Potsdam-Mittelmark verabschiedet worden. Zur Trauerfeier in der Festhalle Deutsches Haus Beelitz kamen neben Angehörigen und Schauspielern wie Wolfgang Bahro und Carmen-Maja Antoni auch der Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und der ehemalige Ministerpräsident Matthias Platzeck. Insgesamt nahmen rund 100 Menschen an der Zeremonie teil, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Ende August soll die Urne mit der Asche des Verstorbenen auf dem Waldfriedhof in Beelitz beigesetzt werden.