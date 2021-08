rbb: Herr Ehlert, bis zur Ostsee sind es ja gute 200 Kilometer und dazwischen gibt es auch noch viele andere schöne Orte. Warum kommen die Möwen zu uns?

Derk Ehlert: Sie sind auch an anderen Orten, aber tatsächlich ist Berlin sehr attraktiv. So wie für uns ist es auch für Großmöwen attraktiv. Sie finden hier ausreichend Nahrung, sie finden auch optimale Brutmöglichkeiten - vor allem auf Flachdächern. Da ist niemand und das ist zum Teil sogar besser als an Nord- und Ostsee. Deshalb kommen eben neue Vögel zu uns, zum Beispiel Großmöwen.



Aber als ich klein war, gab es auch schon Möwen in Berlin, daran kann ich mich gut erinnern. Was ist jetzt anders?

Ja, die Lachmöwen, die kennen wir alle, die kleineren Möwen mit dem schwarzen Kopf. Aber seit 15 Jahren etwa kommen zunehmend auch die Großmöwen, die wir eigentlich wirklich nur aus dem Urlaub kennen, von Nord- und Ostsee und vielleicht auch aus dem Mittelmeerraum.



Zuerst waren sie in Berlin nur zu Gast, und nach und nach fanden sie Berlin sehr interessant. Jetzt sind es zunehmend mehr Brutvögel, die überall in der Stadt brüten, auf den Flachdächern. Wir haben in diesem Jahr auf einem großen Kaufhaus mitten am Alexanderplatz über 60 Brutpaare - und das sind nicht nur Silbermöwen, das sind auch Steppenmöwen, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Die fühlen sich wohl, vermehren sich und haben eben ausreichend Nahrung. Die fressen Fisch und Ratten - und das ist für uns interessant. Der Anteil der Ratten ist sehr hoch, den sie fressen, also willkommen. Aber sie finden mitunter auch Eis oder Speisereste, die gibt's eben auch reichlich.