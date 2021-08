In Berlin und darüber hinaus galt Jürgen Engert als kritischer Geist und ein guter Beobachter der Ost-West-Politik. Am Sonntag ist der frühere ARD-Journalist und Chefredakteur des Senders Freies Berlin gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.

Engert war von 1987 bis 1998 Chefredakteur des Sender Freies Berlin (SFB-Fernsehen) und von 1998 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Von 1984 bis 1998 moderierte er das Polit-Magazin "Kontraste" in der ARD. Insgesamt war Engert 17 Jahre für die ARD tätig. Er galt als kritischer Beobachter der Ost-West-Politik, die er von Berlin aus kommentierte und analysierte.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger würdigte Jürgen Engert am Sonntag als einen prägenden Fernsehjournalisten der Bundesrepublik. "Seine Arbeit bei Kontraste und vor allem seine Beiträge rund um den Mauerfall und zur Wiedervereinigung Deutschland sind im Gedächtnis des Landes verankert. Seine journalistische Arbeit ging Hand in Hand mit seinem redaktionellen Gestaltungswillen und seinen Fähigkeiten als Teamspieler", erklärte Schlesinger.

Jürgen Engert stammte aus Dresden, er studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Freien Universität in Berlin und in München. Nach einem Volontariat arbeitet er mehr als zehn Jahre als politischer Redakteur beim Berliner "Der Abend", dessen Chefredakteur er schließlich wurde. Aus dieser Zeit stammt seine Auszeichnung mit dem Theodor-Wolff-Preis. Nach freiberuflicher journalistischer Arbeit kam er 1983 als Hauptabteilungsleiter Politik zum Sender Freies Berlin (SFB), 1987 wurde er Chefredakteur des SFB-Fernsehens. Einem breiten Publikum wurde er als Kommentator und durch die Moderation des Politik-Magazins "Kontraste" bekannt, die er 1986 übernommen hatte und bis 1998 behielt.

Als 1999 das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin eröffnete, war Jürgen Engert der Gründungsdirektor, er etablierte das Studio in den Folgejahren als Instanz der politischen Berichterstattung in der Hauptstadt. 2001 verabschiedete er sich in den Ruhestand und erhielt 2002 den Verdienstorden des Landes Berlin. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger betonte: "Jürgen Engert nahm sich selbst nie wichtiger als die Themen, über die er berichtete. Sein kritisches Bewusstsein und seine klaren Analysen war uns oft Vorbild und bleiben uns Ansporn."