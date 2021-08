Ein 38-Jähriger soll an nur einem Tag in Berlin zwei Männer verletzt, einen Mann überfallen sowie vermutlich vier weitere Menschen bedroht haben.



Nach Angaben der Polizei stach der als mutmaßlicher Täter gefasste Mann am Donnerstagvormittag in der U-Bahnlinie 2 zunächst unvermittelt auf einen 55-Jährigen ein, der schwer verletzt in ein Krankenhaus kam.