Der frühere NPD-Politiker Maik Schneider und zwei weitere Männer müssen für die in Brand gesteckte Turnhalle in Nauen knapp 2,9 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Wieviel die Versicherung von diesem Geld tatsächlich sehen wird, bleibt fraglich.

Zur Zahlung von 2,9 Millionen Euro Schadenersatz hat das Potsdamer Langericht am Dienstag drei Männer verurteilt: Der frühere NPD-Politiker Maik Schneider und zwei Mittäter müssten diese Summe an eine Versicherung zahlen, weil sie die Turnhalle in Nauen angezündet hatten. Die Halle wurde vollständig zerstört, sie war für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen.



Das Gericht begründete seine Entscheidung am Dienstag damit, dass die drei Männer in Strafprozessen für schuldig befunden worden waren, die Halle bedingt vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Da das Gebäude später neu errichtet wurde, stehe der Versicherung für die dafür aufgebrachten Kosten Schadenersatz zu.