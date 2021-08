Schüsse in Berlin-Wedding: Ein Mann ist am Freitagabend in der Reinickendorfer Straße getötet worden. Mindestens ein Täter ist auf der Flucht.

In Berlin-Wedding sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 bestätigte, wurde dabei ein Mann getötet. Er sei noch am Tatort vor einem Backshop in der Reinickendorfer Straße gestorben.

Die Schüsse fielen gegen 19:30 Uhr. Unklar ist bislang, wie viele Personen an der Tat beteiligt waren. Ein Täter flüchtete zunächst zu Fuß, dann mit einem Fahrzeug, so ein Polizeisprecher. Kurz darauf sei in der Nähe - in der Hochstraße am Humboldthain - ein Wagen gefunden worden, das möglicherweise das Fluchtfahrzeug ist.

Die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Dem Polizeisprecher zufolge gibt es viele Zeugen, die die Tat beobachtet haben.