Pinkeln ist politisch - Das Missoir will Gleichberechtigung für Frauen

28.08.21 | 08:07 Uhr

Männer gehen mal schnell Pinkeln, Frauen stehen in der Schlange vor den Toiletten. Das Phänomen ist so bekannt wie lästig. Die Berlinerin Laila Olvedi hat per Crowdfunding das "Missoir" entwickelt, das seit diesem Sommer in der Hasenheide steht. Von Cora Knoblauch

Frauen sind beim Pinkeln mehrfach benachteiligt, sagt die Berliner Unternehmsgründerin Laila Olvedi. Sie hat kaum Stimme an diesem Vormittag. In der vergangenen Woche war sie auf mehreren Festivals in Berlin und Brandenburg unterwegs, um Werbung zu machen für ihr Missoir. Frauen müssten nunmal häufiger auf die Toilette, zum Beispiel auch um den Tampon zu wechseln, sagt sie. Aber schon allein zahlenmäßig stünden Männern im öffentlichen Raum mehr Toiletten zur Verfügung als Frauen: denn zusätzlich zu verschließbaren Toiletten gäbe es meistens noch Pissoirs. Die seien obendrein kostenlos, während Frauen für öffentliche Toiletten in der Regel zahlen müssten. "Warum dürfen Männer kostenlos Pinkeln und wir nicht?", fragt Olvedi. Zudem müssten Frauen auf Festivals oder im Club meistens ewig Schlange stehen. "Manch eine Frau verzichtet beim Konzert sogar aufs Trinken, damit sie später nicht ewig am Klo anstehen muss", erzählt Olvedi.

Schnappsidee während einer Nacht im Club

Als sie vor ein paar Jahren während einer Nacht im Club auch mal wieder in der Schlange stand, hatte sie eine Idee. Warum nicht ein Pissoir für Frauen? Sie überlegte, wie dieses "Missoir" aussehen müsste. "Wenn eine Frau pinkeln muss und keine Toilette vorhanden ist, dann hockt sie sich hinter den Busch. In die Hocke zu gehen fürs Pinkeln ist die natürlichste Position für uns Frauen. In der Hocke ist die Blase entspannt und man kann sich am besten entleeren." Für das "Missoir" orientierte sich Olvedi an traditionellen Hock-Urinalen wie man sie beispielsweise aus Frankreich kennt. Anders als beim klassischen Stehklo wo es ein Loch im Boden gibt, in das große und kleine Geschäfte plumpsen können, ist das Missoir lediglich fürs Urinieren gedacht. Der Urin läuft in einer länglichen Edelstahlrinne im Boden ab, ein spezieller Verschluss sorgt dafür, dass keinerlei Uringeruch im Missoir verbleibt. "Urinstein entsteht im Zusammenhang mit Wasser. Aber unser Klo kommt komplett ohne Wasser aus, daher riecht es auch nicht", erklärt die Erfinderin. Damit einem nicht wie beim Pinkeln hinterm Busch Pipi auf die Schuhe spritzt, liegt ein Spritzschutzgitter über dem länglichen Urinal. Die Schuhe bleiben trocken, selbst wenn man sich nicht ganz tief übers Urinal hockt, sondern eher in der Skifahrerin-Position verbleibt (wie die Autorin dieses Textes), spritzt nichts an die Beine.

"Ich möchte weg von diesem Schamgefühl"

Ein Toilettenbetreiber hat der Erfinderin ein "Missoir" sozusagen "abgekauft", das seit diesem Sommer nun in der Hasenheide steht. Die öffentliche Toilette verfügt über eine Einzelkabine. Gedacht ist das "Missoir" allerdings für den Einsatz bei Festivals und Konzerten, wo Frauen zum Anstehen verdonnert sind. Dann hocken mehrere Frauen beim Pinkeln nebeneinander - wie Männer im Pissoir. Trennwänder gibt es nicht. Laila Olvedi hält nichts von diesen "Schamwänden", wie sie sie nennt. "Ich möchte nicht, dass wir Frauen uns vor irgendetwas Natürlichem schämen. Warum sollten wir uns wegen der Periode oder Pipi schämen? Ich wünsche mir ein Umdenken. Warum können Männer Schniedel an Schniedel nebeneinander pullern und wir schämen uns dafür?"

Pullern als schönes Event

Die ersten Missoirs auf Festivals sind optisch ansprechend ausgestaltet. Die Beleuchtung ist angenehm, es gibt gratis Deo und Tampons, die Toilette soll ein Wohlfühlort werden, wünscht sich die Unternehmerin. "Beim Nebeneinander Pinkeln kommen die Frauen ins Gespräch, die lustigsten Dialoge entstehen auf dem Klo. Ich beobachte, dass manche Mädchen zuerst denken, uh, sollen wir das wirklich machen? Und dann machen sie es und sind total begeistert!" Bis das "Missoir" Standard wird auf Festivals und Konzerten wird es sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber die ersten Veranstalter haben das neuartige Toilettensystem bereits gebucht. Laila Olvedi ist in der Szene gut vernetzt.

Missoir soll Alternative werden fürs Pinkeln auf Festivals

Auch das Missoir in der Hasenheide wird gut angenommen. Direkt gegenüber liegt ein Spielplatz, die Mütter kommen mit ihren Kindern zum Missoir. Sie seien froh, die Kinder nicht mehr hinter den Busch zum Pinkeln schicken zu müssen, sagt Olvedi. Eine Läuferin hält kurz an am Missoir. Ob sie es schon mal benutzt hätte, fragen wir. "Ja klar", sagt die junge Frau, das sei auch völlig problemlos gewesen. "Es ist sauber dort, riecht nicht, und wegen des Gitters spritzt auch nix. Find ich super. Nur wenn man doch plötzlich 'groß' muss, dann hat man ein Problem", erklärt sie. "Das geht da nämlich nicht. Aber der Gedanke kam mir erst hinterher. Ich musste zum Glück nur Pinkeln", lacht sie. "Stimmt", sagt Olvedi. "Aber das Missoir soll ja nicht normale Toiletten mit Tür ersetzen. Die wird es natürlich weiterhin geben." In der Hasenheide jedenfalls, muss "Frau" sich nicht mehr hinter den Busch hocken.

