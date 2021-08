Das Bild ist geisterhaft verschwommen, aber zeigt einen Nandu in Hohen Fläming, der schnell unterwegs war. Nach Brandenburg hat sich solch ein Tier nicht zum ersten Mal verlaufen. Ein Ornithologe erklärt, was das für die märkische Fauna bedeuten könnte. Von Alexander Goligowski

Schmetterlinge, Hummeln, Blüten, Pilze: Hobby-Fotografin Eva Loth aus Reetz im Hohen Fläming knipst alles, was ihren Blick anzieht. Täglich mindestens zwei Stunden ist sie in der Natur unterwegs, kennt fast jeden Stein und jeden Busch. Was ihr aber vor zwei Wochen auf dem Weg in die Pilze begegnete, konnte sie erst gar nicht glauben. "Ein Großtrappe oder ein Kranich", dachte sie erst. "Aber der ist nicht geflogen. Als ich mich näherte, rannte der Vogel plötzlich los", beschreibt Eva Loth die Situation.

Bis zu 1,40 Meter wird ein Nandu groß, bis zu 25 Kilogramm schwer und circa 60 km/h schnell. Seine ursprüngliche Heimat ist Südamerika. Wie kommt ein solches Tier nach Brandenburg? Straußenzüchter gibt es einige in Brandenburg und auch im nahen Sachsen-Anhalt. Wie die Märkische Allgemeine Zeitung aber berichtet, vermissen weder Tierparks noch Züchter im Umkreis einen Nandu.

Wo kommt das Tier dann her? Norbert Eschholz von der Vogelschutzwarte Baitz im Fläming denkt sofort an die wilde Population in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 300 Tiere leben dort an der Grenze zu Schleswig-Holstein und vermehren sich in freier Wildbahn kräftig, nachdem sie vor Jahren einem Züchter entkamen und nicht wieder eingefangen werden konnten. "Eigentlich würde ich denken, dass der Weg zu weit für einen Nandu allein ist. Das sind über 200 Kilometer", sagt Norbert Eschholz und hat auch keine Erklärung.

Tatsächlich erscheint aber ein Irrläufer aus Mecklenburg noch am wahrscheinlichsten. Schon einmal, 2019, trieb sich ein wilder Nandu in der Uckermark herum. Irgendwann verschwand das Tier wieder. Auch der Nandu von Eva Loth ist seit ihrer Entdeckung nicht mehr gesichtet worden.