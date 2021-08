Das Pilotprojekt "Berliner Hausbesuche" für ältere Menschen ab 70 Jahren startet Ende August in zwei Berliner Bezirken. Dabei handelt es sich um eine Beratungsinitiative der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit in Zusammenarbeit mit den Maltesern, wie der Malteser Hilfsdienst am Montag in Berlin ankündigte.

In einer ersten Testphase ist das Projekt auf die Bezirke Charlottenburg-Nord und Neu-Hohenschönhausen begrenzt. Berlinerinnen und Berliner, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag begehen, erhalten ein Schreiben des Bezirks. Darin wird das Pilotprojekt "Berliner Hausbesuche" vorgestellt und darüber informiert, wie das kostenfreie Gesprächsangebot in Anspruch genommen werden kann. Menschen ab 70 Jahren können bei Interesse telefonisch oder per E-Mail den persönlichen Gesprächstermin mit den Maltesern daheim oder an einem anderen Ort vereinbaren.