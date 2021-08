Taxifahrer vernommen - Berliner Polizei ermittelt Zeugen im Fall getöteter Afghanin

17.08.21 | 12:21 Uhr

Zwei Brüder stehe im Verdacht, ihre Schwester ermordet zu haben - weil diese nicht nach deren Moralvorstellungen gelebt haben soll. Anfang August nahm die Polizei die beiden Männer fest. Nun wurde ein Zeuge vernommen, der sie zum Bahnhof gefahren haben soll.



Im Fall einer Mitte Juli getöteten Afghanin hat die Berliner Polizei nach eigenen Angaben einen wichtigen Zeugen ermittelt. Ein gesuchter Taxifahrer sei am Montag als Zeuge vernommen worden, erklärte die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Obduktion: gewaltsamer Tod

Anfang August wurde bekannt, dass Ermittler zwei Brüder wegen des Verdachts auf Mord an ihrer 34 Jahre alten Schwester festnahmen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mitteilten, sind die 22 und 25 Jahre alten Männer dringend verdächtig, die Schwester am 13. Juli in Berlin getötet zu haben. Die Tat sollen sie "aus gekränktem Ehrgefühl" begangen haben, hieß es in einer Mitteilung. Demnach soll das Leben der geschiedenen Schwester nicht den Moralvorstellungen der beiden Verdächtigen entsprochen haben. Wie die Polizei nun mitteilte, habe die Obduktion der Frau ergeben, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben sei. Auch die Identität der Frau sei zweifelsfrei geklärt worden. Durch die Auswertung von Videomaterial sei festgestellt worden, dass die beiden tatverdächtigen Männer mit einem verdächtigen Koffer in einem Taxi zum Bahnhof Südkreuz gefahren sein sollen.



Tatverdächtiger sei von Bayern nach Berlin gereist

Der 25 Jahre alte Tatverdächtige sei für die Tat aus Bayern nach Berlin gereist, hieß es in der früheren Mitteilung der Polizei. Danach sollen die Brüder die Leiche in einem Koffer verstaut haben und noch am selben Tag mit der Deutschen Bahn zurück nach Bayern gefahren sein, um die Leiche dort in der Nähe von Donauwörth zu vergraben. Die Männer gerieten durch Videoaufnahmen von einem Berliner Fernbahnhof, Funkzellenauswertungen, Zeugenaussagen und weiteren Erkenntnissen ins Visier der Ermittler, woraufhin die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben einen Haftbefehl gegen sie erwirkte. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.