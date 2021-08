Konkret handelt es sich um die Atlantische Umwälzströmung (AMOC), die für den Austausch warmer und kalter Wassermassen in dem Ozean verantwortlich ist. Die Strömung, zu der auch der Golfstrom gehört, beeinflusst das Klima in Europa.

Eine wichtige Strömung im Atlantik hat laut einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) möglicherweise an Stabilität verloren. Die Forscher warnen vor Konsequenzen für Wettersysteme weltweit, wie sie am Donnerstag im Fachjournal "Nature Climate Change" [nature.com] informierten.

Die AMOC ist ein komplexes Strömungssystem, das warmes Wasser aus den Tropen an der Ozeanoberfläche Richtung Norden befördert und kaltes Wasser in größerer Tiefe gen Süden bringt. In Westeuropa sorgt dieser Kreislauf für vergleichsweise milde Temperaturen, auch auf andere globale Regionen der Welt hat es Auswirkungen. Ein Zusammenbruch dieses wichtigen Systems hätte schwerwiegende Folgen für das weltweite und vor allem das europäische Klima.

Die Strömung ist nach Angaben des PIK momentan so schwach wie nie zuvor in den vergangenen 1.000 Jahren. Unklar ist jedoch, ob dahinter nur eine Veränderung des mittleren Zirkulationszustands oder aber ein wirklicher Verlust an dynamischer Stabilität steckt. Dieser Unterschied sei entscheidend: Handle es sich um den Verlust der Stabilität, könnte das Zirkulationssystem zusammenbrechen.