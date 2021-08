Die Universität Potsdam erhält ein neues Zentrum für die Jüdische Theologie. An der Entstehung maßgeblich beteiligt war Walter Homolka. Im rbb-Interview spricht der Rabbiner über sein Herzensprojekt, das, so seine Hoffnung, viele Türen öffnen wird.

Walter Homolka: Es ist im Grunde die Vollendung einer Idee, die der Rabbiner Abraham Geiger 1836 entwickelt hat. Er hat damals die Forderung einer jüdisch-theologischen Einrichtung erhoben, weil er gesagt hat, die Emanzipation des Judentums sei eigentlich erst dann vollendet, wenn die Ausbildung von Rabbinern der von Pastoren und Priestern gleichgestellt ist. Das bedeutet, dass jüdische Theologie einen Sitz als Fach an einer deutschen Universität bekommt. Das hat dann bis 1999 gedauert, bis das Abraham-Geiger-Kolleg gegründet wurde.

rbb: Herr Homolka, was bedeutet die Eröffnung des Europäischen Zentrums für jüdische Gelehrsamkeit für Sie?

Walter Homolka ist Rabbiner und stellvertretender Geschäftsführender Direktor der School of Jewish Theology. 1999 gründete er das Abraham Geiger Kolleg. Seit 2002 ist er dessen Rektor an der Universität Potsdam, des ersten Rabbinerseminars in Deutschland seit dem Holocaust. Homolka ist außerdem Mitglied im Executive Board der World Union for Progressive Judaism und Vorsitzender des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks.

Und jetzt haben wir endlich eine permanente Residenz, die jüdische Theologie als Universitätsfach, das Abraham-Geiger-Kolleg und das Zacharias-Frankel-College als Rabbinerseminare auch in einen räumlichen Zusammenhang bringt. Und damit schließt sich ein Kreis.

Nicht von ungefähr war das zehn Jahre nach dem Beginn des Zuzugs von 200.000 jüdischen Zuwanderern, die eigentlich die ganze Sachlage in Deutschland grundsätzlich verändert hat. Damit gab es auch die Hoffnung für neues jüdisches Leben in Deutschland. Und dann hat es ja noch bis 2013 gedauert, bis die jüdische Theologie als Universitätsfach eingerichtet wurde.

Denn anders als andere Einrichtungen haben wir erhebliche Vorteile. Wir bieten die Ausbildung, wie überhaupt das deutsche Universitätsangebot, ohne Studiengebühren an. Wir haben sogar Stipendien, auch des Auswärtigen Amtes, damit ausländische Studierende kommen können, sogar außerhalb der Europäischen Union. Und damit sind wir einzigartig mit unserem Angebot und unsere Einladung, dass jüdische Leben in Deutschland kennenzulernen.

Davon ausgehend haben wir immer wieder festgestellt, dass das einfach schwer zu verstehen ist, aber gleichzeitig auch Euphorie auslöst, dass so etwas möglich wird. Und mit dem Gebäude kann man eindeutig sagen, dass wir hier eine neue Qualität erreichen. Das ist etwas Schönes. Es hat allgemein große Aufmerksamkeit erregt. Und insgesamt glaube ich, dass das eine hervorragende Botschaft in die ganze Welt aussendet, dass hier zeitgenössisches, jüdisches Leben existiert, und dass wir auch etwas zu bieten haben.

Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie 2006 die erste Ordination von Absolventen des Abraham-Geiger-Kollegs in Dresden aufgenommen wurde. Wir waren völlig überrascht von dem internationalen Medienecho. Darüber war im mongolischen Frühstücksfernsehen zu sehen und in der "Washington Post" und "New York Times" zu lesen. Und da wurde mir klar, es ist nicht normal, schon gar nicht für ausländische Betrachter, dass in Deutschland Rabbinerinnen und Rabbiner, Kantorinnen und Kantoren ausgebildet werden. Das war ein Riesen-Bohei.

Was für ein Signal soll davon ausgehen?

Was bedeutet der Name "jüdische Gelehrsamkeit"?

Der Campus ist im Nordtor-Gebäude des Parks Sanccoussi neben dem Neuen Palais untergebracht. Gleich daneben in der Orangerie hat die "School of Jewish Theology" ihren Sitz. Und dazwischen, in einem Verbindungsgebäude, ist nun die Synagoge, eine Hochschulsynagoge. Wer wird sie nutzen - außer den Studierenden?

Was wir in dieser Situation natürlich nicht wollten, ist ein geschlossenes Räumchen, das also nur für uns da ist, für die Ausbildung vielleicht. Sondern uns schwebte etwas Überzeugendes vor, architektonisch offen für jedermann einladend. Ob nun religiös, ob säkular, ob Jude oder Nichtjude. Wir werden dieses Gebäude breit nutzen können. Und das betrifft auch Studierende, die mal einen stillen Moment vor einer Prüfung suchen, wo sie sich sammeln können.

Das wendet sich aber auch an die Potsdamer Stadtgemeinden, die noch ihrer eigenen Synagoge harren und deswegen vielleicht ganz gerne auch mal bei uns etwas machen. Wir haben auch Orgelkonzerte vor. Zum Beispiel wird Andreas Büttner von der Linken-Fraktion des Landtages ein Orgelkonzert geben. Und das finde ich einfach schon wunderbar umfassend. Da können Sie sich ja vorstellen, wer da als Publikum alles kommt. Und damit ist die Bandbreite schon möglichst weit offen.