Abkochgebot und Duschverbot aufgehoben - Trinkwasser im Bezirk Lichtenberg wieder wie gewohnt nutzbar

Bild: rbb

14.08.21 | 17:42 Uhr

Entwarnung in Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen: Das Gesundheitsamt Berlin-Lichtenberg hat am Samstag das Abkochgebot und Duschverbot für Trinkwasser aufgehoben. Am Vortag waren Keime im Trinkwasser entdeckt worden.

Das Gesundheitsamt Lichtenberg hat das am Freitag ausgesprochene Abkochgebot und Duschverbot für Trinkwasser aufgehoben. "Das Trink- und Nutzwasser in den Stadtteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen ist wieder nutzbar", teilte das Bezirksamt am Samstagnachmittag über Twitter mit. Seit 15:30 Uhr könne das Wasser wieder wie üblich genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Berliner Wasserbetriebe vom Samstag. Nach einer erneuten Beprobung von drei Rohrnetzkontrollstellen und neun weiterer Stellen im Bezirk könne man nun Entwarnung geben.

Probleme nur noch an einer Stelle

Die Ergebnisse umfänglicher Proben aus dem Trinkwasserversorgungsnetz zeigten, dass das Wasser einwandfreie Qualität aufweise, so die Wasserbetriebe weiter. Lediglich an einer Stelle im Netz sei der Befund noch positiv. Die betroffene Einrichtung, eine Kita, werde weiter beprobt. Zur weiteren Qualitätssicherung würden die Berliner Wasserbetriebe die insgesamt zwölf Probenahmestellen im Bezirk Lichtenberg beziehungsweise in dessen Zustrom in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter überprüfen, hieß es. Auch die UV-Desinfektion in den Zwischenpumpwerken Lichtenberg und Lindenberg bleibe bestehen.

Ursache der Keimbelastung unklar

Am Freitag wurde vor dem Verzehr des Trinkwassers in den Berliner Ortsteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen gewarnt, nachdem Keime entdeckt wurden. An drei Stellen waren bei einer Routinekontrolle die coliformen Keime gefunden worden. Laut Trinkwasserverordnung dürften solche Keime jedoch gar nicht erst vorkommen. Laut Bezirksamt war das Abkochen als Vorsichtsmaßnahme nötig, um mögliche Magen- und Darmerkrankungen zu verhindern. Das zielte vor allem auf Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ab. Wie es zu den Qualitätsproblemen kam, ist noch unklar. Eine mögliche Ursache sei der Starkregen in der letzten Zeit, sagte Lichtenbergs Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU).

Zahl der betroffenen Haushalte unklar

Wie viele Haushalte von der Warnung betroffen waren, konnten weder Bezirksverwaltung noch Wasserbetriebe sagen. Nach Angaben des Amts für Statistik lebten Ende vergangenen Jahres leben rund 55.400 Menschen in Friedrichsfelde und knapp 57.000 in Neu-Hohenschönhausen.



Nach Angaben der Wasserbetriebe befinden sich in Berlin insgesamt 107 sogenannte Rohrnetzkontrollstellen. Damit werden in regelmäßigen Abständen Wasserproben entnommen und analysiert.