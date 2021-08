Am Werbellinsee (Barnim) hat sich am vergangen Sonntag erneut ein Tauchunfall ereignet. Entsprechende Presseberichte bestätigte die Polizei am Dienstag dem rbb.



Zwei Taucher mussten demnach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin gebracht werden. Dort wurden sie in einer Druckkammer behandelt. Zur genauen Unfallursache werde nun ermittelt, hieß es.