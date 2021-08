Während die Uckermark und die Prignitz schon am Mittwochmittag von dem trüben Wetter ereilt werden könnten, könne man am selben Tag im südlichen Brandenburg eventuell sogar noch in den frühen Abendstunden bei 21 Grad und Sonne am Grill stehen, so Schmidt. Denn dort soll es trotz aufziehendem "Nick" neun Sonnenstunden geben (im nördlichen Brandenburg kommt man hingegen nur auf prognostizierte drei Sonnenstunden). Berlin, das ja mittig eingebettet liegt, wird vermutlich spätestens am frühen Nachmittag von "Nick" ereilt. Hier soll es am Mittwoch durch den "Stadteffekt" noch einmal 22 Grad warm werden. Aber auch das sei, "trotz Vollgas Sonne", für die Jahreszeit etwas zu kühl.



Doch das war es dann vermutlich auch mit sonnigem Wetter im August. Denn ab Donnerstag erwartet der Meteorologe um die 17 Grad mit vielen Schauern für die Region. "Samstag wird der trübste Tag. Da sollen es nur ein bis zwei Sonnenstunden werden", fasst Schmidt zusammen. Immerhin soll nach dem Wochenende "ein wenig Besserung" in Sicht sein. Da gäbe es dann auch gelegentlich längere Schauerpausen und einige sonnige Abschnitte. "Aber Nick bleibt eher bis Mitte nächster Woche, so wie es aussieht."