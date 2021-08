In Berlin ist es diesen Sommer so warm gewesen wie in keinem anderen Bundesland. In den Monaten Juni, Juli und August lag die Durchschnittstemperatur in dem Bundesland bei 19,9 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen mit. Die Temperaturen lagen in der Bundeshauptstadt zudem 2,1 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990 in dem Bundesland.

Im gleichen Zeitraum lag die durchschnittliche Temperatur im zeitwärmsten Bundesland Brandenburg laut DWD bei 19,2 Grad und damit 1,9 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990 in dem Bundesland.

Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur demnach bei 17,9 Grad.