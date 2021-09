"Berliner Stadtautobahn A100 muss für Fahrrad-Demo gesperrt werden."

Klimaaktivisten wollen am Freitag mit ihren Fahrrädern über die Berliner Stadtautobahn A100 fahren. Während der Fahrt ist die Autobahn in beiden Richtungen zwischen Grazer Damm und Oberlandstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte.

In Berlin waren am Sonntag wieder Fahrraddemos unterwegs: Der ADFC forderte mit einer Sternfahrt nach Mitte mehr Verkehrssicherheit, das "Rise-up!"-Bündnis radelte für den Klimaschutz über die Avus Richtung Innenstadt.

Die Abschluss-Etappe soll am Freitag um 12 Uhr auf dem Parkplatz der Universität Potsdam starten. Ihre Route führt die Klimaaktivisten vorbei am Rathaus Steglitz, verläuft dann über die A100 und endet an der Siegessäule am Großen Stern in Tiergarten. Die Veranstaltung soll um 17 Uhr enden.

Initiiert wurde die Aktion von "Students for Future". Auch die Organisationen Changing Cities und der ADFC unterstützen die Protest-Tour. Im Demonstrationsaufruf heißt es, trotz der bereits jetzt feststellbaren Folgen der Klimakrise und der Prognosen werde das Problem von der deutschen Bundesregierung unzureichend angegangen. Gefordert wird ein angemessenes Krisenmanagement, um das Erreichen von unwiderruflichen Kipppunkten zu vermeiden.